Richemont festeggia il bilancio, titolo brilla

Richemont

indice Swiss Market

Richemont N

principale indice azionario svizzero

Richemont N

(Teleborsa) - Si muove in forte rialzo il titolo, che passa di mano sopravanzando i valori precedenti del 4,56%.A fare da assist alle azioni sono i risultati dell'esercizio 2020-2021 del gruppo del lusso che evidenziano unin crescita del 38% a 1,289 miliardi di euro. Il dato è superiore alle attese degli analisti che stimavano a 821 milioni. Ilè sceso dell'8% a 13,144 miliardi. Il CdA ha proposto un dividendo di 2 franchi per azione.Comparando l'andamento del titolo con l', su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,93%, rispetto a +1,07% del).Tecnicamente,è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 100,4 CHF, mentre il supporto più immediato si intravede a 97,85. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 102,9.