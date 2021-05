Marittimi, al via vaccinazioni in alcune Regioni. Confitarma: "Ora estendere campagna"

(Teleborsa) -: inparte oggi, martedì 25 maggio, la due giorni vaccinale con monodose Johnson & Johnson, presso l'hangar AtiTech di "Capodichino" a favore del personale navigante iscritto al SASN (Servizi Assistenza Sanitaria Naviganti); nelpartono oggi 25 maggio le prenotazioni sulla piattaforma online regionale; laha, già da qualche settimana, opportunamente fornito specifiche indicazioni per le vaccinazioni dei marittimi, indicando quale tipologia preferenziale quello monodose.per le Regioni che hanno avviato la vaccinazione ed auspica che ", in considerazione della specificità del lavoro marittimo, delle problematiche, ancora notevoli, incontrate dalle imprese di navigazione per l’avvicendamento dei marittimi all’estero e della necessità di continuare a garantire la continuità territoriale con le isole e la sicurezza della navigazione e dell’approdo nei porti".L'associazione raccomanda che "sull’intero territorio nazionale, vengano effettuate vaccinazioni con somministrazione unica, al fine di evitare ritardi e disagi alle normali rotazioni sociali dei marittimi, che danneggerebbero tanto i marittimi quantol’operatività delle imprese di navigazione".