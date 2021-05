Royal Mail pronta a rientrare nel FTSE 100 dopo boom consegne in pandemia

Royal Mail

Renishaw

(Teleborsa) -, la più importante azienda postale britannica, potrebbe, l'indice azionario delle 100 società più capitalizzate quotate al London Stock Exchange, nel prossimo aggiornamento del paniere previsto per la prossima settimana (secondo il calendario del FTSE Russell). La società aveva perso lo status di blue chip nel dicembre 2018. Secondo quanto riporta Bloomberg, Royal Mail dovrebbe sostituire, azienda di engineering britannica.Rispetto a un minimo all'inizio della pandemia (3 aprile 2020) di 124,3 pence per azione,fino a raggiungere i 550 pence della seduta di ieri. Il rally degli ultimi 12 mesi è stato sostenuto dal: nel Regno Unito ha consegnato 1,7 miliardi di pacchi nei 12 mesi terminati a marzo, in aumento del 32% su base annua, mentre la divisione con sede ad Amsterdam ha registrato un volume di 838 milioni di pacchi, in crescita del 26%.