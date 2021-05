USA, scende fiducia consumatori a maggio. Deluse le attese

(Teleborsa) - Si deteriora la fiducia dei consumatori americani a maggio. Il sondaggio delsul sentiment dei consumatori ha segnalato un ribasso dell'indice a 117,2 punti rispetto ai 117,5 punti del mese di aprile (rivisti da un preliminare 121,7). Il dato è peggiore anche delle aspettative degli analisti che erano per un indice in aumento fino a 119,2.Il sondaggio sullaè basato su un campione rappresentativo di 5.000 famiglie americane ed è condotto per il Conference Board dal