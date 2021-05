ITA, Franco: accordo con UE in via definizione

(Teleborsa) - E' in via di definizione l'accordo con l'Unione europea sull'avvio di ITA,Lo ha detto il Ministro dell'Economia,nel corso delalla Camera, aggiungendo che l'obiettivo è quello diil Piano industriale della newco per la quale è previstounpiùrispetto ad Alitalia, nei termini di rotta, flotta e attività collegate, ma coerente con l'impostazione del Piano della nuova società edi assicurare loLe stime dell'impatto delle misure restrittive sull'economia "una stima del costo delperchè calcolano la perdita meccanica delrispetto a uno, senza includere gli effetti indiretti delle. La corretta valutazione di questodovrebbe tener conto del fatto che in assenza die con il conseguente serio aggravamento dellale difficoltà per il funzionamento dell'economia sarebbero state molto significative e sarebbero state necessarie probabilmente misure ancora più restrittive", ha detto Franco, rispondendo in merito all'impatto delle"Dall'inizioin tutti i paesi - ha osservato Franco - èiltra gli effetti restrittivi immediati delle misure di contenimento da un lato e i costi sanitari e i costi economici futuri della loro mancato adozione dall'altro. Le stime su effetti delle chiusure, inoltre, non tengono conto degli effetti positivi delle ingenti misure fiscali messe in campo: in loro assenza la contrazione del PIL registrata sarebbe stata superiore". "La maggior parte dellequantitative- ha spiegato - si riferisce all'impatto sul sistema economico prodotto nella prima fase della pandemia. Le stime di Bankitalia relative alla perdita di valore aggiunte territoriali nel primomostrano che ogni settimana di blocco dell'attività economica comporta una riduzione del PIL annuale dello 0,5%". Invece, la quantificazione dell'impatto dellenella seconda e terza ondata "è resa più complessa dalla maggiore articolazione settoriale e territoriale degli interventi e dalla maggior variabilità temporale della loro applicazione". Tuttavia, ha spiegato il ministro, il MEF "unadelle restrizioni riguardanti i servizi e del loro impatto diretto sul valore aggiunto del settore: secondo queste stime lesui servizi nel quarto trimestre 2020 hanno pesato sul valore aggiunto settoriale per il, per poi salire all'nel primo trimestre 2021; si stima che si ridurrà alnele allnel".La misura del"è finanziata fino alla fine del, con estensione a giugnoper le casi popolari. Il Governo si è impegnato a inserire nel disegno di bilancio per iluna proroga dell'per il, tenendo conto dei dati relativi della sua applicazioni nel 2021 con riguardo agli effetti finanziari, alla natura degli interventi realizzati e al conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico e di sicurezza degliha detto. Il, ha spiegato, "è stato introdotto pere far ripartire i cantieri, è inoltre importante per accelerare la transizione energetica del paese in vista degli obiettivi indicati anche in sede europea. Nell'ambito del PNRR, il Superbonus rappresenta una delle principali proposte progettuali e l'ammontare complessivo delle risorse previste, tra PNRR e fondo complementare, è di oltreNella soglia di fatturato per ottenere contributi a fondo perduto può salire fino aha proseguito Franco ricordando che "la soglia per gli interventi a fondo perduto è stata portata danel dl Sostegni. Tale limite è stato confermato nel dl "ma si prevede che essa possa essere elevatodove emergano risorse non utilizzate" ha ricordato. "Le modalità di determinazione dell'ammontare del contributo e ogni modalità di attuazione saranno definiti con decreto del Ministro dell'Economia".Il Titolare del Tesoro ha anche riferito che ildell'imposta suier il 2020 ammonta a. "Il termine per il pagamento della prima rata per l'imponibile anno 2020 è stato prorogato al 17 maggio 2021, fissando al 30 giugno il termine per invio della dichiarazione annuale - ha spiegato.A oggi sono stati ripartiti versamenti effettuati con modello F24 fino al 17 maggio per un importo di 98 milioni da parte di 49 soggetti, 40 società di capitali e 9 soggetti non residenti, e sono stati rilevati alla Ragioneria dello Stato bonifici effettuati direttamente in Tesoreria per un importo dicomplessivamente quindi risulta un gettito dell'imposta sui servizi digitali per il