Eberhart (Ita Airways): “Indipendenza da Lufthansa e possibile ritorno del marchio Alitalia”

(Teleborsa) - "Ita deve restare: ha una cultura aziendale diversa da quella di Lufthansa, con punti di forza propri come flessibilità, versatilità e creatività, qualità che i tedeschi hanno in misura minore per via di una mentalità differente. Lasciamo Ita com'è, proprio come abbiamo fatto con Swiss". Lo ha dichiarato l'intervenendo al congresso dellaEberhart ha anche aperto alla possibilità di un ritorno del marchio Alitalia: "Sarebbe un, anche se al momento non sappiamo né come né quando potrà avvenire. Gestirema Alitalia ha un valore riconosciuto a livello internazionale, mentre il nome Ita è percepito come molto tecnico".