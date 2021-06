Brilla la Popolare di Sondrio dopo che UnipolSai è salita al 9%

Banca Popolare di Sondrio

UnipolSai

(Teleborsa) - Effervescente, che scambia con una performance decisamente, e si attesta a 4,154. A spingere il titolo della popolare è la notizia, arrivata ieri sera a mercato chius o, cheè salita al 9,01% del capitale.La compagnia assicurativa ha incrementato la sua quota "per effetto di ulteriori acquisti effettuati sul mercato successivamente alla conclusione della(RABB) dello scorso 26 maggio".Operativamente le attese propendono per la continuazione del rialzo verso la resistenza stimata in area 4,219 e successiva a quota 4,347. Supporto a 4,091.