Confturismo, c'è voglia di vacanze tra gli italiani: quasi la metà ha scelto agosto

(Teleborsa) - L'indice di fiducia deidiha recuperato 12 punti in un mese – un balzo mai registrato prima – segnando a maggio quota 69, praticamente stesso livello di due anni fa. "Voglia di mare con boom delle prenotazioni per il mese di agosto. Sta esplodendo il desiderio di vacanze al mare, scelto da oltre 6 italiani su 10, mentre tutte le altre tipologie di destinazione, dalla montagna alle città d'arte, perdono un po' di terreno rispetto a maggio 2019", si legge in una nota diffusa dall'Associazione di settore.In base ai dati raccolti dell'Osservatorio mensile di Confturismo-Confcommercio in collaborazione con Swg sulledidegli italiani, il 41% degli intervistati – quasi 10 milioni e mezzo rapportato alla popolazione dei vacanzieri estivi abituali – ha già prenotato o sta finalizzando lain queste ore, mentre scende di 4 punti - dal 25% al 21% - la quota di coloro che continuano a essere scettici e non intenderebbero partire. Agli stessi livelli di un mese fa il rapporto tra(86% delle preferenze) ed(programmato dal restante 14%), ma su quest'ultimo versante la vera novità è la, che con un balzo in avanti di 4 punti supera Francia e Spagna.Stabile invece il panorama delle destinazioni italiane:restano le mete nazionali preferite. L'Osservatorio ha osservato una "stagionalità esasperata", con la maggior parte degli italiani che ha sceltocome periodo per le sue ferie: nel dettaglio, il 46% degli italiani intervistati ha scelto agosto per la vacanza principale, che diventa 64% se si aggiunge l'ultima quindicina di luglio, 4 punti in più di quanto risultava solo 15 giorni fa. Un ridottissimo 9% sceglie, 7 punti in meno rispetto alla rilevazione precedente, mentre restano sostanzialmente stabili al 14% la prima quindicina di. "Si tratta di mesi che, quest'anno in particolare, offrono un ottimo rapporto prezzo-qualità, soprattutto per l'indecisione della domanda straniera, che di solito li predilige", si spiega. Quanto aglidei vacanzieri, riposo assoluto, voglia di natura e spazi aperti sono le preferenze espresse dagli intervistati per l'estate 2021: "la necessità di ritemprarsi, dopo un anno carico di ansie e difficoltà, è al primo posto per 1 intervistato su 2, il 40% in più della scorsa estate"., presidente di Confturismo-Confcommercio ha spiegato: "Se la campagna vaccinale in corso è per molti un freno alle partenze di giugno e settembre sconta impegni lavorativi, di studio e le incertezze meteo, bisogna incentivare ancora di più quelli che possono programmare una vacanza in questi mesi. Perché non usare strumenti come il tax credit vacanze, questa volta puntando non sul livello di reddito ma sul periodo scelto? Ne beneficerebbe tutta l'economia, che spalmerebbe i costi di gestione delle attività su un periodo più lungo, a vantaggio dell'occupazione e dei prezzi da praticare. In pratica, se abbiamo pochi stranieri, premiamo gli italiani che prenotano questi periodi di vacanza".