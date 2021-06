Intred, avviati lavori previsti da bando Infratel per banda larga nelle scuole

Intred

(Teleborsa) -, operatore di telecomunicazioni quotato su AIM Italia, ha comunicato che a maggio sono(circa 4.500 nel territorio lombardo) oggetto del bando di gara Infratel Italia (società in house del Ministero dello Sviluppo Economico). In particolare, al 31 maggio risultano attivati già tutti i 20 istituti scolastici previsti dal piano: 14 a Brescia, 4 a Manerbio (BS) e 2 Ghedi (BS)."L'attivazione dei primi 20 istituti scolastici è motivo di grande soddisfazione perché rispetta pienamente gli obiettivi fissati nel piano concordato con Infratel - ha commentatodi Intred - Il risultato, non scontato soprattutto per le usuali criticità nell'ottenimento delle relative autorizzazioni, è il frutto di un grande lavoro di squadra da parte di Intred ed Infratel che hanno coinvolto positivamente le autorità locali, che pienamente hanno compreso l'importanza del progetto"."Confidiamo che l'aggiudicazione del Bando di gara Infratel per le scuole possa essere un- ha aggiunto Peli - perché può consentire di estendere la rete in fibra ed il livello di copertura del territorio con maggiore velocità".