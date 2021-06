Amazon annuncia 3.000 assunzioni in Italia entro fine anno

Amazon

(Teleborsa) -annuncia chea tempo indeterminatentro la fine dell'anno - dalla logistica al machine learning - portando la forza lavoro complessiva dell'azienda a oltre 12.500 dipendenti, dai 9.500 di fine 2020, in più di 50 sedi in tutta Italia."La crescita del digitale è una opportunità di ripartenza per il Paese e noi vogliamo dare il nostro contributo", dichiara, Country Manager di Amazon.it. "Negli ultimi dieci anni, Amazon è diventata uno dei più importanti creatori di posti di lavoro in Italia", sottolinea, VP EU Customer Fulfillment Amazon.Amazon, oltre a benefit e opportunità di crescita professionale, con uno stipendio d'ingresso mensile di 1.550 euro lordi nel magazzino, "tra i più alti del settore" - sottolinea l'azienda -inclusi programmi innovativi come Career Choice, che anticipa il 95% del costo delle rette e dei libri di testo per i corsi professionali scelti dai dipendenti (fino a 8mila euro in 4 anni) ed offre programmi di congedo parentale all’avanguardia nel settore.Ildi Amazon, che ha l’obiettivo di creare opportunità di crescita per l’economia italianadi euro in trein Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte, che apriranno in autunno. Quest'anno Amazon aprirà due centri di distribuzione a Novara e Cividate al Piano (BG), un centro di smistamento a Spilamberto (MO), oltre a 11 depositi di smistamento in Piemonte, Trentino-AltoAdige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria e Marche. Amazon ha recentemente presentato anche l’European Innovation Lab a Vercelli, progettato per sviluppare e implementare nuove tecnologie per accrescere ulteriormente la sicurezza dei propri dipendenti e migliorarne costantemente l’esperienza lavorativa.Nel 2021, la big delle vendite online ha ottenuto la certificazione Top Employer Italia, che certifica la qualità dell'ambiente di lavoro e delle politiche di risorse umane rivolte ai dipendenti Amazon in Italia.