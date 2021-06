Coronavirus in Italia, tasso positività sotto l'1%. Vittime sopra quota 100

(Teleborsa) -i nuovi casi di coronavirus registrati nel nostro Paese nelle ultime 24 ore, a fronte di poco più dicon il tasso di positività alloInpurtroppo, rispetto a ieri quando erano 65, il numero delle vittime:per un totale didall’inizio dell’emergenza sanitaria. È quanto emerge dal bollettino di oggi, martedì 8 giugno, appena diffuso dal ministero della Salute.Stando all’ultimo aggiornamento del report dellasono in totalle dosi di vaccino somministrate nel nostro Paese finora. Le persone che hanno ricevuto anche la seconda dose o che comunque hanno completato il ciclo vaccinale sono 13.190.876, pari al 24,31% della popolazione over 12.prima per percentuale di vaccinati tra 60-69 anni (85,37%) e 70-79 anni (91,7%), mentre risulta essere terza per copertura vaccinale tra i più giovani, tra i ragazzi tra i 12 e 19 anni (9,38%).Intanto, il Commissario europeo alla giustiziaintervenendo al dibattito al Parlamento europeo a Strasburgo ha sottolineato che ilverrà emesso da tutti gli Stati membri e dovrà essere accettato in tutta Europa, contribuirà all'eliminazione graduale delle restrizioni" e "sarà di facile accesso e disponibile a tutti gli europei".Prosegue l'allerta inper l'incremento dei casi di Covid-19: nelle ultime 24 ore sono stati registrati altrisecondo il bollettino delle autorità sanitarie.La plenaria del Parlamento europeo voterà, oggi a Strasburgo, (esito sarà reso noto nella mattinata di domani) l'approvazione del regolamento per il nuovoo. Durante il dibattito il commissario Ue alla Giustizia, Didier Reynders, ha voluto sottolineare che "il voto di oggi è una pietra miliare. Il regolamento entrerà in vigore dalma l'introduzione inizia subito. Più certificati verranno emessi nelle prossime settimane meno intoppi ci saranno. Diversi Stati membri hanno già iniziato a emettere i certificati e