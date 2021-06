Future USA positivi dopo dati macroeconomici

(Teleborsa) - L'andamento dei future USA segnala che il. Gli investitori stanno valutando i dati chiave sull'inflazione , che mostrano un aumento maggiore del previsto dei prezzi al consumo. Il report sull'inflazione era uno dei pochi dati importanti rimasti in vista della prossima riunione della FED del 15-16 giugno.Il contratto sulè in positivo dello 0,44% 34.588 punti, mentre quello sulloguadagna lo 0,28% a 4.230 punti. Il derivato sulregistra invece un rialzo dello 0,11% a 13.829 punti, dopo essere stato in negativo fino a mezz'ora prima dell'apertura del mercato.