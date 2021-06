Eventi e scadenze: settimana del 14 giugno 2021

General Motors

Italgas

Neurosoft

Almawave

Cyberoo

Esprinet

Fidia

Italgas

La Doria

Oracle

Piquadro

Pirelli

Unieuro

Fidia

Adobe Systems

Class Editori

OVS

Seco

Class Editori

(Teleborsa) -Parlamento Europeo - ECON committee meeting - Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari18° Vertice UE-Canada - Il Vertice internazionale si svolge a Bruxelles. Per l'Unione europea ci sarà il Presidente del Consiglio europeo, Charles Michel e il Presidente della Coomissione europea, Ursula von der Leyen. Per il Canada, ci sarà il Primo Ministro, Justin Trudeau11.00 - CONSOB - Incontro annuale cn il mercato finanziario - Il Presidente della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, Paolo Savona, terrà presso la sede di Roma, l'incontro annuale con il mercato finanziario in occasione della presentazione della Relazione della CONSOB per il 2020. L'evento si svolgerà esclusivamente in modalità streaming11.00 - Il 5G e le tecnologie spaziali applicate alla tutela dei beni culturali - La Conferenza stampa si svolge presso la sede del Ministero della Cultura (MiC) a Roma per presentare quattro progetti nati dalla collaborazione tra ESA (Agenzia Spaziale Europea), ASI (Agenzia Spaziale Italiana) e MiC. I quattro progetti sono incentrati su sistemi di monitoraggio avanzati per il patrimonio culturale che integrano il 5G con diverse metodologie e tecnologie satellitari. ENEA partecipa ad uno dei progetti12.35 - Vertice Nato di Bruxelles - Riunione del Consiglio Atlantico a livello di Capi di Stato e di Governo. Partecipa al Vertice Nato di Bruxelles, il Presidente del Consiglio, Mario Draghi. Dopo la Cerimonia ufficiale di benvenuto ci sarà alle 13.30 la Riunione del Consiglio Atlantico a livello di Capi di Stato e di Governo e la Conferenza stampa del Presidente del Consiglio16.15 - Conferenza stampa del Presidente del Consiglio, Mario Draghi - Mario Draghi effettuerà la conferenza stampa al Vertice Nato di BruxellesAustralia - Borsa di Sydney chiusa per festivitàCina - Borsa di Shanghai chiusa per festivitàHong Kong - Borsa di Hong Kong chiusa per festivitàTesoro - Regolamento BOT- Assemblea: Assemblea annuale degli azionisti- CDA: Piano strategico 2021-2027- Assemblea: BilancioG20 - U20 SummitVertice internazionale UE - USA - Il Vertice internazionale si svolge a Bruxelles. Per l'Unione europea ci sarà il Presidente del Consiglio europeo, Charles Michel e il Presidente della Coomissione europea, Ursula von der Leyen. Per gli Stati Uniti ci sarà il Presidente, Joe BidenOECD Global Forum on Responsible Business Conduct - Il Segretario Generale dell'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) Mathias Cormann darà il via a 3 giorni di discussioni su come si possano raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile e affrontare il cambiamento climatici.Banca d'Italia - Finanza pubblica, fabbisogno e debito; Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Mercato finanziario; Debito delle Amministrazioni centraliFOMC - Inizia la riunione di politica monetariaG20 - MACS - Meeting of Agriculture Chief Scientists e 5° International Financial Architecture (IFA) Working Group Meeting - in videoconferenza10.00 - FS Italiane - Il Treno della Dolce Vita - Conferenza stampa di presentazione del Treno della Dolce Vita, in diretta streaming. Interverranno: Luigi Di Maio, Ministro degli Affari Esteri - Giancarlo Giorgetti, Ministro dello Sviluppo Economico - Massimo Garavaglia, Ministro del Turismo - Mauro Alessandri, Assessore Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità Regione Lazio. Saluti di benvenuto di Virginia RaggiLuigi Corradi, Amministratore Delegato e Direttore Generale TrenitaliaPaolo Barletta, CEO Arsenale S.p.A.14.30 - Italgas Strategic Plan 2021-2027 - Presentazione del Piano strategico Italgas 2021-2027 in formato virtuale15.00 - BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'EurosistemaTesoro - Regolamento medio-lungo- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Assemblea: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 (prima convocazione)- Appuntamento: Diffusione del comunicato stampa la mattina a Borsa chiusa e conference call per la presentazione del piano strategico nello stesso giorno- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- CDA: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020- Assemblea: Approvazione del bilancio al 28 febbraio 2021Cassa Nazionale Dottori Commercialisti - Scadenza per la variazione delle coordinate bancarie di addebito delle rate delle eccedenze 2020, da parte di coloro che hanno scelto la modalità di pagamento SDD in sede di adesione al Servizio PCE 2020Webinar Confindustria - Confindustria ha organizzato l'evento "Le novità in materia di classificazione dei rifiuti e le conseguenze per le imprese ai fini TARI" per illustrare tali novità e le relative conseguenze per le imprese ai fini TARIG20 - 3° Education Working Group MeetingFOMC - Conferenza stampa di Jerome PowellFOMC - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassiIstat - Povertà in Italia - Anno 2020Comitato esecutivo Abi - Interviene: Alessandra Perrazzelli, Vice Direttrice Generale Banca d’Italia- Assemblea: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 (seconda convocazione)INPGI - denuncia - Presentazione all'Inpgi della denuncia contributiva relativa al mese precedente.CASAGIT - versamento - Versamento dei contributi dei giornalisti relativi al mese precedente.INPGI - versament - Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei giornalisti relativi al mese precedente.IRPEF – addizionali regionali e comunali - Versamento delle addizionali regionali e comunali relative al mese precedente.INPS - versamento - Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente.INPS – Gestione separata - Versamento alla Gestione Separata dei contributi corrisposti su compensi erogati nel mese precedente.IVA versamento - mensile - Versamento dell’imposta se dovuta.Split payment - Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di "scissione dei pagamenti"IMU - Ultimo giorno per effettuare il versamento della rata di acconto dell’imposta dovuta per l’anno 2021.CASAGIT - denuncia - Presentazione alla casagit della denuncia contributiva relativa al mese precedente.IRPEF ritenute alla fonte su redditi lavoro dipendente e assimilati - Versamento delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su provvigioni e di lavoro autonomo a professionisti.IVA liquidazione mensile - Liquidazione IVA del mese precedente.2021 Barcelona GSE Summer Forum - Il Forum estivo del GSE di Barcellona riunisce centinaia di ricercatori di tutto il mondo per discutere del presente e del futuro della frontiera della conoscenza in economia.2021 IIF G20 Conference: The G20 Agenda Under the Italian Presidency, - La Conferenza, organizzata da: Institute of International Finance, riunisce responsabili politici, autorità di regolamentazione, funzionari e alti dirigenti globali e regionali provenienti da tutto il settore finanziario per discutere i temi più urgenti per la comunità finanziaria internazionale. Partecipa Giovanni Sabatini, Direttore Generale AbiConferenza Banca d'Italia - CEPR - La Banca d'Italia organizza in collaborazione con il CEPR la conferenza "Closing the Gaps: The Future of Stabilisation Policies After the COVID-19 Pandemic". La conferenza contribuirà al dibattito sulle implicazioni per la politica monetaria e le altre politiche economiche di stabilizzazione del ciclo economico, del prolungato periodo di bassi tassi di interesse, bassa crescita e bassa inflazione nelle principali economie avanzateG20 - 3° Health Working Group Meeting sotto la Presidenza italiana del G20 - in videoconferenzaBOJ - Inizia la riunione di politica monetariaEU - Riunione dell'Eurogruppo a Lussemburgo. Partecipa Christine Lagarde8.00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di maggio10.30 - Ambizione Italia #DigitalRestart – L’innovazione per la crescita sostenibile - Evento virtuale organizzato da Microsoft con l'obiettivo di favorire la crescita sostenibile del Paese attraverso il digitale. Focus su Sostenibilità, Intelligenza Artificiale e Futuro del Lavoro. Interverranno, tra gli altri, Silvia Candiani, AD Microsoft Italia - Matteo Mille, Chief Marketing and Operations Officer Microsoft Italia - Mirko Mischiatti, Poste Italiane - Gioacchino Stoppa, Intesa Sanpaolo - Laura Abbinante, Campari Group - Sergio Mandelli, Eni gas e luce - Cosimo Pagano, Lavazza Group- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analistiRating sovrano - Regno Unito- Fitch pubblica la revisione del merito di creditoG20 - 4° Employment Working Group Meeting e 2° Sustainable Finance Working Group Meeting - in videoconferenzaBOJ - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassiEU - Riunione ECOFINRating sovrano - Lussemburgo - Moody's pubblica la revisione del merito di creditoBanca d'Italia - Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'esteroScadenze tecniche - Scadenza Futures su Azioni e Opzioni; Scadenza Futures su indice FTSE MIB- Assemblea: Bilancio