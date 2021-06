USA, prezzi produzione maggio oltre attese

(Teleborsa) - Si confermano in crescita i prezzi alla produzione USA a maggio. Secondo il, i prezzi alla produzione sono cresciuti dello 0,8% su mese rispetto al +0,6% del mese precedente e delle attese degli analisti.i prezzi hanno registrato un incremento del 6,6% sopra il consensus (+6,2%) ed in rafforzamento rispetto al +6,3% del mese precedente.segnano un +0,7% su mese come la precedente rilevazione, mentre su anno registrano un +4,8% come atteso e dal +4,1% precedente.