Giappone, ordini di macchinari settore privato in aumento grazie all'export

(Teleborsa) - In aumento gli ordini di macchinari in Giappone, ad aprile, che beneficiano soprattutto dell'export. E' quanto emerso dall'ultimo report dell'Il totale degli ordinativi alsegna una crescita del 3,7% dopo il +2,7% riportato a marzo. In saliti anche gli, cioè al netto delle componenti più volatili, che segnano un +0,6% dopo il +3,7% precedente.Ilche registra un aumento degli ordinativi del 18,2% dopo il -30% di marzo, beneficia soprattutto dell'aumento degliche salgono del 46,2%, mentre quellimostrano una discesa de 2,7%.