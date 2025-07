Poco mossa la Borsa di Tokyo, bene i listini cinesi su ulteriori misure di stimolo

Tokyo

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -a causa delle nuove preoccupazioni sui dazi commerciali degli Stati Uniti, dopo che il presidente Donald Trump ha annunciato tariffe elevate contro il Canada, mentre igrazie alle scommesse su ulteriori misure di stimolo.Sostanzialmente stabile(-0,11%), che continua la sessione sui livelli della vigilia, mentre, al contrario,continua la giornata in aumento dell'1,35%.Effervescente(+1,66%); senza direzione(-0,11%). In ribasso(-0,79%); pressoché invariato(+0,04%).Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata dell'11 luglio si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,01%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile 0%.Il rendimento dell'tratta 1,5%, mentre il rendimento delè pari 1,67%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:01:50: Ordini macchinari core, mensile (preced. -9,1%)06:30: Indice servizi, mensile (preced. 0,3%)06:30: Produzione industriale, mensile (atteso 0,5%; preced. -1,1%)04:00: PIL, trimestrale (atteso 1%; preced. 1,2%)04:00: Vendite dettaglio, annuale (preced. 6,4%).