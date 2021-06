SECO completa l'acquisizione di ORO Networks

SECO

(Teleborsa) -, società quotata sul segmento STAR e attiva nel campo dell'innovazione e integrazione tecnologica, ha, operazione annunciata lo scorso 3 giugno . Gli asset di Oro (società che progetta e sviluppa soluzioni di AI che commercializza in modalità Software-as-a-Service) sono stati trasferiti in SECO Mind US, società di nuova costituzione dedicata allo sviluppo di soluzioni di IoT ed AI analytics.L'operazione, spiega SECO in una nota, consente diche integra Intelligenza Artificiale (AI), Internet of Things, Cloud Computing e Big Data Analytics (incluso lo sviluppo di algoritmi), progettata per trasformare i dati sul campo in informazioni fruibili e misurabili e proposta come soluzione one-stop integrata e disponibile per tutti i prodotti hardware SECO."L'Intelligenza Artificiale è il futuro: entro il 2025, il 95% delle customer interactions sarà effettuato tramite algoritmi di Intelligenza Artificiale. In questo scenario SECO vuole essere all'avanguardia, sostituendo le pratiche tradizionali con soluzioni di nuova generazione per aiutare i nostri clienti a trarre vantaggio da un approccio data-driven - ha commentatodi SECO - Con l'integrazione di Oro siamo pronti a compiere un ulteriore passo avanti con i nostri clienti, aiutandoli a diventare leader dei rispettivi settori grazie all'Intelligenza Artificiale".