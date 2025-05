Seco, Mediobanca aumenta target price e conferma Neutral

Mediobanca

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (da 2,30 euro) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel campo dell'innovazione tecnologica e dell'Internet of Things, e ha mantenuto ilsul titolo a "".Gli analisti scrivono che Seco ha registrato, con un EBITDA rettificato leggermente superiore alle aspettative, in un contesto di miglioramento della crescita del fatturato. Il management ha sottolineato che la ripresa del business sta progredendo, come dimostrato dal miglioramento del portafoglio ordini e dall'evoluzione del rapporto tra portafoglio e fatturato.Guardando al futuro, si prevede che il fatturato del secondo trimestre raggiungerà i 50 milioni di euro, il che implica un'accelerazione della crescita su base annua a "mid-single-digit" rispetto alla performance stabile del primo trimestre. Tuttavia, le, limitando l'attuale visibilità sull'entità e la sostenibilità della ripresa."Sebbene l'aggiornamento del primo trimestre fornisca motivi per un cauto ottimismo, potenzialmente in grado di alimentare un rivalutazione a breve termine delle azioni, manteniamo il rating Neutral con un TP aumentato a 2,4 euro per azione,del fatturato che giustificherebbe un atteggiamento più costruttivo sul nome", si legge nella ricerca.