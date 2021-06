Eventi e scadenze del 24 giugno 2021

Blackberry

(Teleborsa) -Forum PA 2021 - Appuntamento annuale con oltre 200 eventi in streaming, dove rappresentanti del mondo politico, imprenditoriale e accademico e vari ospiti internazionali affronteranno i temi centrali per il Piano di ripresa: trasformazione digitale, transizione verde, inclusione sociale e innovazione della PA. Tra gli ospiti ci saranno i Ministri Renato Brunetta, Vittorio Colao, Enrico Giovannini, Maria Cristina Messa, Maria Stella Gelmini, Elena Bonetti e Patrizio Bianchi. Tra gli ospiti internazionali il premio Nobel Joseph StiglitzG20 - G20 ETWG - CSWG extraordinary sessions - Negotiations on the Communiqué and outcome documentsBCE - Bollettino EconomicoG20 - 2° Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI) MeetingParlamento europeo - Riunioni delle Commissioni dell'EuroparlamentoConsiglio europeo - I leader dell'UE si riuniranno a Bruxelles per discutere di COVID-19, ripresa economica, migrazione e relazioni esterne, comprese le relazioni con la Turchia e la Russia. Partecipa il Presidente del Consiglio, Mario DraghiBCE - Riunione del Consiglio Generale della Banca Centrale Europea a Francoforte.Banca d'Italia - Indagine sulle imprese industriali e dei servizi8.00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel mese di maggio13.00 - BOE - Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio