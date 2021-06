Osservatorio MutuiSupermarket: "Cresce l'ottimismo su mutui e surroghe"

(Teleborsa) - Il coronavirus ha messo a dura prova l'economia italiana e ha acuito la crisi finanziaria. L'arresto delle attività ha rallentato le transazioni immobiliari e le istruttorie sui mutui ma, in vista di una accelerazione della ripresa nel secondo semestre, migliorano le prospettive. In tale scenario si inserisce la decisione della Bce che, nella riunione del Direttivo dello scorso 10 giugno, ha annunciato che proseguirà, nonostante l'inflazione, anche nel terzo trimestre con la politica monetaria accomodante, posizione che sta già producendo una riduzione dell'IRS e che potrà avere un impatto sui mutui. Questa lail motore di ricerca e comparazione mutui gestito da FairOne S.p.A., società che nel 2020 ha intermediato circa 1 miliardo di euro di nuovi finanziamenti casa."In termini di offerta, – evidenzia il rapporto – le variazioni delle banche sono "poco mosse”. Hanno rivisto il pricing: Intesa Sanpaolo ha aumentato da 5 a 10 punti base il TAN delle offerte a tasso fisso;hanno ridotto lo spread di 10 punti base per le offerte sotto il 70% e con durata maggiore o uguale a 25 anni;ha riprezzato al rialzo per l'acquisto sia a tasso fisso che a tasso variabile.Per quanto riguarda i parametri la media delle rilevazioni mensili dell'indice di riferimento per i– rileva MutuiSupermarket – registra una decrescita dello -0.05% attestandosi a 0.49%. Il minimo negli ultimi dodici mesi è stato registrato a dicembre 2020: 0.01%. L'analogo indice per i mutui a tasso variabile nel mese di giugno 2021 registra una media di -0.54% rimanendo invariato. Il minimo è stato registrato a gennaio 2021: -0.55%.A livello nazionale, l'Osservatorio evidenzia che a giugno 2021 (secondo trimestre) la finalità acquisto ha superato la surroga raggiungendo il 61,38% del totale complessivo delle domande rispetto al 44,38% dello stesso periodo nel 2020. In riferimento all'importo, quello maggiormente richiesto va dai 50 ai 100 mila Euro (39%). Per quanto riguarda la fascia d'età, vince quella compresa fra i 36 e i 45 anni (34%). La classe di reddito predominante va dai 1.500 ai 2 mila Euro (30%).