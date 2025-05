ING Italia, crescita a doppia cifra per clienti primary e impieghi nel primo trimestre

(Teleborsa) - Neldel 2025ha registrato una crescita del numero di clienti, che si attestano a oltre 1.272.000, e della raccolta diretta (+3,4% a/a). Segnano un incremento a doppia cifra gli impieghi (+14,8% a/a), trainati da mutui, prestiti personali e finanziamenti destinati alla clientela corporate. Lo si legge in una nota, contestualmente ai risultati della casa madre olandese Nella clientela privata () ING Italia nel primo trimestre del 2025 vede il consolidamento dei clienti che usano ING come banca principale (+15,5% a/a), dato confermato anche dal segno positivo per le masse gestite e amministrate (+17,5% a/a), accompagnate da una crescente attenzione da parte della banca per il mondo del risparmio gestito. L’erogazione di mutui cresce del +46,7% a/a, mentre il 13,6% di mutui erogati nei primi 3 mesi del 2025 è stato destinato all’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B. Risultati importanti anche per i prestiti personali, che salgono del +28,8% a/a.Per quanto riguarda le imprese medio-grandi (), ING Italia segnala: ammontano a oltre 400 milioni di euro i nuovi finanziamenti erogati (+43,1% a/a), a cui si affiancano 12 operazioni di finanza sostenibile, di cui 8 nuovi green e sustainable loans e 4 nuovi green & SDG-Linked bonds e 1,91 miliardi di euro di volumi di finanza sostenibile mobilitati che hanno visto il coinvolgimento della branch italiana all'interno del network globale. Risultati resi possibili dalla costante acquisizione di nuovi clienti corporate ed istituzionali.L'è pari al 2,01%, in diminuzione rispetto al 2,13% del primo trimestre 2024 e tra i più bassi nel settore bancario italiano.