Germania, fiducia dei consumatori ai massimi da agosto 2020

(Teleborsa) - Migliora decisamente, risultando anche sopra le attese, la fiducia dei consumatori tedeschi. L', in base al sondaggio condotto questo mese, si è attesta adopo i -6,9 punti registrati il mese precedente. Il risultato è migliore delle stime degli analisti, che prevedevano una lettura di -4 punti.Migliorano anche le aspettative sullacon l'indicatore che sale di 17 a quota 58,4 punti. Si registra un balzo per l'indice sulle aspettative dei(+14,6 punti a quota 34,1), mentre l'indicatore sullamostra una crescita più contenuta di 3,4 punti a un livello di 13,4 punti."Ci stiamo lasciando alle spalle il lockdown sempre di più. Tassi di incidenza in forte calo, così come progressi significativi nella vaccinazione, consentono aperture sempre più ampie. Inoltre, i viaggi sono ora di nuovo possibili - commenta Rolf Burkl, esperto di consumatori di GFK - Ciò porta a un maggiore ottimismo, che si riflette anche in una maggiore fiducia dei consumatori. Di conseguenza, prevediamo un valore di -0,3 punti nel sentimento dei consumatori per luglio 2021,. Un valore più alto è stato misurato l'ultima volta nell'agosto 2020, a -0,2 punti".