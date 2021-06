Petrolio ai massimi dal 2018 in attesa meeting Opec+

Brent

Light crude

(Teleborsa) - Inizio di settimana sostenuto per il, che ha toccato iche si terrà giovedì 1° luglio. Ilal momento sosta sui 76 dollari al barile, poco mosso rispetto alla chiusura di venerdì scorso, mentre ilstatunitense scambia a 74 dollari, invariato rispetto alla chiusura della scorsa settimana.Le quotazioni del greggio sono aumentate per cinque settimane consecutive in attesa della riunione Opec+, la formulazione allargata che comprende i membri Opec ed alcuni produttori esterni. L'organizzazione dei produttori di greggio dovrebbe, mentre la domanda ha fatto un balzo conSecondo alcuni analisti, l'Opec+ potrebbe annunciare questa settimana un, ma c'è chi scommette su un taglio. Alcuni analisti ipotizzano che il mercato manterrà questa impostazione rialzista anche con i nuovi tagli produttivi, che andrebbero ad aggiungersi ai 2,1 milioni in più accordati da maggio a luglio, a meno che l'aumento non sarà superiore a 1 milione di barili al giorno.Oltre all'Opec, il mercato guarda con un certo interesse al, che non hanno dato sinora i risultati sperati.