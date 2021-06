Future USA poco mossi aspettando l'Opening Bell

(Teleborsa) - Dopo una giornata in cui S&P 500 e Nasdaq si sono spinti su nuovi record, l'andamento dei future USA segnala che il. Gli investitori continuano a monitorare il diffondersi della variante Delta della Covid-19. Tra le notizie positive c'è quella sui nuovi posti di lavoro creati a giugno : sono stati 692 mila, sopra le attese.Il contratto sulè in negativo dello 0,11% a 34.133 punti, mentre quello sulloperde lo 0,08% a 4.278 punti. Il derivato sulregistra invece un ribasso dello 0,05% a 14.556 punti.Sul fronte macroeconomico, dopo l'apertura della Borsa verranno diffusi il PMI di Chicago, l'indicatore della vendita di case in corso e i dati sul greggio USA dell'EIA. Oggi Didi Global e Clearsul NYSE, Taboola sul Nasdaq.