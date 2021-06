USA, a giugno +692 mila occupati ADP: dato sopra le attese

(Teleborsa) - È in calo, ma maggiore del previsto, la creazione di posti di lavoro in USA a giugno. Gli occupati del settore privato hanno registrato infatti un, dopo i +886 mila del mese precedente (dato rivisto al ribasso da un iniziale +978 mila). Le attese dagli analisti indicavano un aumento di circa 600 mila unità. È quanto segnala il report della Automated Data Processing (ADP), che ogni mese pubblica questo report sul mercato del lavoro sulla base dei dati aggregati pervenuti dal settore privato non agricolo.L'aumento è stato determinato perlopiù dal settore dei(+624 mila), in particolare dalle sottocategorie(+332 mila), Education & Health (+123 mila) e Trasporti (+62 mila). Nel settore manifatturiero i posti di lavoro sono aumentati di 19 mila unità, mentre in quello delle costruzioni c'è un aumento di 47 mila. L'unico calo - di 4 mila unità - si registra nel settore Information. A livello dimensionale, le piccole imprese hanno registrato una crescita degli occupati di 215 mila unità, le imprese di medie dimensioni di 236 mila e quelle didi 240 mila."La ripresa del mercato del lavoro rimane solida, con giugno che chiude un forte secondo trimestre di crescita dei posti di lavoro - ha affermato Nela Richardson, capo economista di ADP - Mentre i libri paga sono, sono stati aggiunti circa 3 milioni posti di lavoro da inizio 2021. I fornitori di servizi, il settore più colpito, continuano a fare il lavoro pesante, con il tempo libero e l'ospitalità che registrano il guadagno più forte in quanto le aziende iniziano a riaprire a piena capacità in tutto il Paese".