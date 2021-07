Istat, pandemia colpisce più duramente Centro-Nord: PIL -9% nel 2020

(Teleborsa) - Lascoppiata a marzo 2020 had'Italia, che hanno subito un calo tanto maggiore del PIL quanto più acuta è stata la crisi sanitaria, che come noto ha investito soprattutto la Lombardia, il Piemonte e l'Emilia-Romagna.Nel 2020, lehanno sofferto particolarmente, registrano complessivamente un, mentre se si considera ilil calo si attesta a. Entrambi i dati sono superiori alla media nazionale, che ha registrato una contrazione del Prodotto interno lordo dell'8,9%. La flessione è stataal Centro (-8,8%) edIldall’emergenza sanitaria è stato quello delche al Nord-est e nel Mezzogiorno ha perso il 14,5% del valore aggiunto, registrano un calo meno marcato al Centro (-12,9%) e nel Nord-Overt (-12,2%). Non va meglio per l'Industria che segna un calo che va dall'11,9% del Nord-Ovest al 9,9% del Sud con una media nazionale che si attesta a -11,1%.Quanto all'si registra una: -2,1% nel Nord-ovest e nel Mezzogiorno, -2% nel Nord-est e -1,9% nel Centro.