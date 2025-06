Bankitalia: nel 2024 aumenta spesa turisti stranieri

(Teleborsa) - Nel 2024 la bilancia dei pagamenti turistica dell'Italia ha confermato la tendenza positiva osservata nel triennio precedente. Il surplus ha raggiunto 21,2 miliardi di euro, pari all'1 per cento del PIL, come nel 2019. Tra gli altri paesi dell'area dell'euro, il saldo della bilancia turistica rispetto al PIL è aumentato anche in Spagna e in Portogallo. È quanto emerge dall'Laè aumentata del 5 per cento in termini nominali (di quasi il 4 per cento in termini reali), in misura sostanzialmente analoga per i viaggiatori provenienti da paesi dell'Unione europea (UE) e da quelli extra UE, in un contesto di normalizzazione dei flussi turistici dopo la pandemia del 2020-21. Sono aumentate soprattutto – si legge nel rapporto – le entrate da alcuni paesi dell'area dell'euro, principalmente Germania e Spagna, e dall'Asia. Per i viaggiatori provenienti dall'America, il contributo positivo dei turisti canadesi ha più che compensato quello negativo degli statunitensi.Anche nel 2024 l'incremento delle entrate turistiche ha riguardato principalmente i, soprattutto quelli culturali e presso città d'arte, confermando così il primato di questa tipologia tra le scelte dei viaggiatori stranieri.Laè cresciuta del 4,5 per cento in termini nominali, dello 0,9 per cento in termini reali. La spesa è aumentata soprattutto nei paesi dell'area dell'euro e per motivi di vacanza.Sulla base di dati provvisori relativi al primo trimestre 2025,è stato superiore del 15 per cento rispetto a quello dello stesso trimestre dell'anno precedente, con una crescita della spesa dei turisti stranieri in Italia pari al 6,4 per cento."Oltre 54 miliardi di euro di spesa turistica straniera e un surplus di oltre 21 miliardi nella bilancia turistica nel 2024: i dati di Banca d'Italia indicano un segnale forte che premia il lavoro di imprenditori e operatori del settore e le politiche e la strategia di promozione messe in campo dal Ministero per valorizzare l'Italia come destinazione culturale, esperienziale e sostenibile – dichiara lacommentando il report di Bankitalia pubblicato oggi –. Il +5% in termini nominali della spesa turistica estera, in particolare, è un dato ancora più significativo se pensiamo alla normalizzazione dei flussi post-pandemia: i turisti spendono di più, e questo è indice di un turismo di qualità che genera valore reale sui territori, riconfermando che non dobbiamo più contare solo le presenze, ma le risorse che i visitatori lasciano, rafforzando il tessuto economico locale. Numeri incoraggianti anche per il primo trimestre 2025, con un +15% di surplus e un +6,4% della spesa straniera rispetto allo stesso periodo del 2024. Continuiamo su questa rotta – conclude Santanchè –, con l'obiettivo di consolidare un turismo che genera valore, occupazione e sviluppo diffuso su tutta la Nazione".