Istat, il declino demografico non frena la crescita dei centri urbani

(Teleborsa) - In Italia nel 2021 sono state individuate, che sviluppano una superficie di poco inferiore ai 21mila chilometri quadrati (6,9% del territorio nazionale). Si distinguono in(21.774; 6,0% della superficie nazionale),(36.452; 0,6%) e(2.875; 0,3%). È la classificazione effettuata dall'Istat in un focus sulle località abitative e produttive in Italia.Ladella popolazione italiana è molto diversa dal passato: nel 2021 il 91,2% della popolazione vive nei centri abitati (a fronte di una quota pari al 75,0% nel 1951) e solo l’8,8% nei nuclei abitati e nelle località di case sparse (contro il 25,0% di 70 anni fa). In particolare, nel decennio 2011-2021, l’aumento dell’è stato del +5%, pari a un incremento, in termini assoluti, di oltre 900 chilometri quadrati; si conferma pertanto il rallentamento della loro espansione rispetto ai decenni precedenti: +6,3 nell’intervallo 2002-2011 e +17,5% in quello 1991-2001.Sia ladelle località, sia l’incidenza complessiva della superficie territoriale utilizzata decrescono dalal. Neldel Paese si contano circa 30,8 località ogni 100 chilometri quadrati che occupano una superficie complessiva pari al 9,6% del territorio; nellei due indicatori sono pari, rispettivamente, a 6,8 località, con un’incidenza del 4,1% sul territorio della ripartizione.In termini dile località abitate del Mezzogiorno sono invece mediamente più grandi: circa 1.140 abitanti per località nelle Isole e 1.814 al Sud, rispetto ai 917 del Centro e ai 627 e 861, rispettivamente, del Nord-est e del Nord-ovest.