Dimon (JP Morgan) scommette sull'Italia. Attese PIL positive

(Teleborsa) - "Ritengo che questo sia il momento giusto per avere fiducia e investire nel vostro paese". Con queste parole, Jamie Dimon, Ceo di JP Morgan, in una intervista a Il Sole 24 Ore, dà voce alle aspettative ottimistiche sulla crescita dell'Italia."L'Italia e' un paese che sta attraversando una fase di rinnovata espansione economica, avrà una buona crescita quest'anno e trarrà ulteriori vantaggi dalla eccezionale leadership del Primo Ministro Mario Draghi", ha affermato il banchiere, confermando un recupero di fiducia verso il Belpaese e citando i benefici del Recovery Fund e delle riforme.Le parole di Dimon arrivano ad un soffio dalle nuove previsioni economiche della Commissione europea, in arrivo mercoledì, attese in miglioramento dopo che il Premier Mario Draghi ed il Ministro dell'economia Daniele Franco hanno indicato una stima di PIL più vicina al 5%.