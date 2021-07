Opec+ torna a riunirsi per patteggiare aumento produttivo

Light Crude

Brent del Mare del Nord

(Teleborsa) - Tche, dopo il flop delle trattative della scorsa settimanaper cercare un faticoso accordo su un eventuale aumento produttivo. Una decisione cruciale da cui dipende anche la credibilità dei paesi produttori di greggio, che hanno assicurato di voler mantenere un mercato ben approvvigionato e senza far lievitare i prezzi, che si sono già riflettuti sull'inflazione.La scorsa settimana,a causa dellche, d'accordo ad incrementare l'output di 500mila barili al giorno da settembre a dicembre, per un totale dii, si sono opposti invece all'estensione del precedente Patto, che conferma i tagli decisi in piena pandemia sino a. Altri membri Opec come Russia ed Arabia Saudita propendevano invece per un prolungamento a tutto il 2022.In più, gli Emirati continuano a chiedere una, che attesti l'aumento della capacità del Paese mediorientale, di cui dovrebbe farsi carico ancora l'Arabia Saudita, riducendo in proporzione la propria.Frattanto il petrolio è praticamente ingessato e scambia al di sopra dei 75 dollari. Ilstatunitense stamattina tratta quasi invariato a 75,18 dollari, mentre ilscambia sui livelli precedenti a 76,18 usd/b.