Ottima performance per Danske Bank su revisione al rialzo della guidance

Danske Bank

(Teleborsa) - Protagonista, che mostra un'ottima performance, con una quota 115,3. A spingere il titolo della multinazionale danese di servizi bancari e finanziari è la revisione al rialzo della guidance per il 2021. Ora Danske Bank, per l'intero anno, si aspetta un, rsipetto a stime precedenti per un utile compreso tra 9 e 11 miliardi di corone danesi."Adeguiamo la nostra previsione dell'utile netto per l'anno sulla base di, a causa di una ripresa macroeconomica più rapida del previsto, nonché di una maggiore attività dei clienti", ha commentato il CEO Carsten Egeriis. "Inoltre, prevediamo una plusvalenza dalla cessione del ramo d'azienda in Lussemburgo, che sarà però compensata da alcuni accantonamenti per poste straordinarie di natura fiscale nella seconda metà dell'anno", ha aggiunto.Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 116,7 e successiva a 119,9. Supporto a 113,5.