FMI, progressi nel dialogo con Argentina su rifinanziamento del debito

(Teleborsa) - Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha segnalatoche sta portando avanti con l'Argentina per sostituire un programma fallito (firmato nel 2018) per il quale il Paese sudamericano. Un team del Fondo ha incontrato il ministro dell'Economia argentino Martin Guzmán e il suo team nei giorni scorsi a Venezia, con l'obiettivo di approfondire il lavoro tecnico necessario per sviluppare un programma sostenuto dall'FMI."Le autorità argentine e il personale dell'FMI hanno tenutoper far avanzare ulteriormente il lavoro tecnico verso un programma sostenuto dall'FMI - si legge in un comunicato rilasciato dall'organizzazione internazionale - I team hanno discusso dell'evoluzione del contesto globale, della pandemia e delle loro implicazioni per il quadro macroeconomico argentino. Le discussioni si sono concentrate sulle politiche per rafforzare la ripresa, la stabilità economica e la creazione di posti di lavoro. In particolare, sono stati compiuti progressi nell'identificazione di opzioni politiche per, mobilitare le entrate interne e rafforzare la resilienza esterna dell'Argentina".