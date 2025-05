FMI all'Italia: mantenere rigore fiscale e ridurre debito

(Teleborsa) -e le prospettive di crescita rimangono, di fronte alleglobali. Le prospettive di più lungo termine, poi, restano condizionate da fattori strutturali come la bassa produttività ed il calo demografico. Lo confermacondotta in Italia, dal 14 al 28 maggio 2025, guidata da Lone Christiansen e composta da Thomas Elkjaer, Gee Hee Hong, Yueling Huang, Alain Kabundi e Sylwia Nowak.In questa situazione, ilal governo italiano di mantenere il rigore fiscale, che ha consentito nel 2024 di dimezzare il deficit ed un ritorno ad un avanzo primario, con l'obiettivo di. Necessario ancheed efficaceper sostenere una crescita più elevata e duratura."L'accresciuta, mentre si prevede che la debole crescita della produttività e il rapido invecchiamento della popolazione continueranno a gravare sulle prospettive di crescita" nel lungo termine, spiega il Fondo, che indicala rapida attuazione dei progetti dele fra quellileNell'ultimo rapporto di primavera, l'ed una temporanea ripresa allo 0,8% l'anno prossimo. Nel medio termine, si prevede che la debole crescita della produttività e gli andamenti demografici sfavorevoli continueranno a gravare sulle prospettive, mantenendo la crescita intorno allo 0,7%., unitamente a riforme che favoriscano la crescita,per ridurre il rapporto debito pubblico/PIL e contribuire a rafforzare la resilienza", sottolinea lo staff del Fondo Monetario, auspicando che il governo intenda "proseguire con questa solida performance e iper ridurre in modo decisivo il rapporto debito/PIL e contribuire a contenere le vulnerabilità correlate".Per il Fondo, "si potrebbero. Sulla base dei progressi compiuti, dovrebbero proseguire gli sforzi di riforma in materia die adempimento degli obblighi fiscali. Rcontribuirebbe ad ampliare la base imponibile, a rafforzare le entrate e a ridurre la complessità.per i redditi da lavoro autonomo risolverebbe le problematiche di equità e impedirebbe la perdita di gettito". Inoltre, "aumenterebbe le entrate e potrebbe garantire un trattamento fiscale più equo"."Dato il solido mercato del lavoro e gli elevati profitti aziendali - prosegue l'FMI - glidovrebbero essere"Dato il limitato margine di manovra fiscale, qualsiasi, dovrebbe essere pienamente", avverte il Fondo Monetario, indicando che nel lungo periodo, "lepotrebbero esserecostosi regimi di", mentre "effettiva contribuirebbe a stimolare l'offerta di lavoro".Quanto alle, l'FMI ritiene "fondamentalee" e giudica appropriato" il"dell'attuale", così come "la continua implementazione delall'1%". Inoltre, per il Fondo "è giustificato un attento, in particolare alla luce delle prospettive incerte e dei rischi per le imprese esposte al potenziale impatto delle tensioni commerciali".