Stellantis, Uwe Hochgeschurtz nominato nuovo CEO di Opel

Stellantis

(Teleborsa) - Uwe Hochgeschurtz, attualmente CEO di Renault Germania, Austria e Svizzera, è stato nominato CEO del marchio Opel con effetto a partire dal 1° settembre 2021, momento in cui l’sarà impegnato nell’espansione delle proprie attività commerciali, Cina inclusa, e nell’ingresso nell’era dell'elettrificazione. Prenderà il posto di Michael Lohscheller, che ha deciso di intraprendere una nuova sfida fuori da Stellantis.. Hochgeschurtz ha iniziato la sua carriera nel settore automobilistico nel 1990 in Ford, prima di approdare in Volkswagen nel 2001 e in Renault nel 2004. Ha studiato economia aziendale in Germania (Wuppertal e Colonia), nel Regno Unito (Birmingham) e in Francia (Paris Dauphine).. Questa straordinaria inversione di tendenza apre la strada a un’ormai prossima espansione commerciale del marchio a livello mondiale.. Auguro a Michael i migliori successi in questa nuova fase della sua carriera" ha dichiarato il