AT&T alza guidance per 2021 su trimestrale positiva

AT&T

(Teleborsa) -, società statunitense di telecomunicazioni, ha registratoin crescita del 7,6% a 44 miliardi di dollari nel secondo trimestre dell'anno, superando la stima degli analisti di 42,67 miliardi di dollari, secondo dati Refinitiv. L'rettificato è stato di 0,89 dollari, in crescita del 7,2% rispetto agli 0,83 dollari dello stesso trimestre di un anno fa. La società ha aggiunto 789.000postpagati netti durante il trimestre, al di sopra delle stime FactSet di 278.000."Siamo soddisfatti delle nostre prestazioni e il nostro slancio è forte", ha affermatodi AT&T - Per il quarto trimestre consecutivo, abbiamo visto una buona crescita degli abbonati su wireless, fibra e HBO Max". "Come conseguenza - ha aggiunto - stiamo aumentando la nostra previsione per fine anno di HBO Max da 70 a 73 milioni di abbonati. Inoltre, stiamoper l'intero anno per entrate, entrate da servizi wireless, utile per azione rettificato e flusso di cassa".AT&T ora prevede, per l', una crescita del fatturato nell'intervallo dal 2% al 3% e un utile per azione rettificato in crescita "low- to mid-single digits". In precedenza le stime erano per una crescita dei ricavi vicina all'1% e per un utile rettificato per azione stabile rispetto all'anno precedente.