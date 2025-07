Verizon alza la guidance dopo secondo trimestre in crescita

Verizon Communications

(Teleborsa) -, colosso statunitense delle telecomunicazioni, ha registrato undi 1,18 dollari nel, rispetto a un utile per azione di 1,09 dollari nel secondo trimestre 2024;, escluse le voci straordinarie, di 1,22 dollari, rispetto a 1,15 dollari nel secondo trimestre 2024.sono stati di 34,5 miliardi di dollari nel secondo trimestre 2025, in aumento del 5,2% su base annua. Ilè stato pari a 16,8 miliardi di dollari nel primo semestre del 2025, in aumento rispetto ai 16,6 miliardi di dollari del primo semestre del 2024.L'consolidato per il secondo trimestre del 2025 è stato di 5,1 miliardi di dollari, rispetto ai 4,7 miliardi di dollari del secondo trimestre del 2024. L'consolidato è stato di 12,8 miliardi di dollari nel secondo trimestre del 2025, rispetto ai 12,3 miliardi di dollari del secondo trimestre del 2024."La solida performance finanziaria di Verizon nel secondo trimestre riflette la nostra base clienti di alta qualità, leader del settore, i nostri molteplici percorsi di crescita, il successo del nostro approccio disciplinato e segmentato e la forza intrinseca della nostra azienda - ha dichiarato il- La nostra rete impareggiabile e pluripremiata, unita alla nostra solidità finanziaria, ci consente di innovare e migliorare continuamente i nostri prodotti e servizi, migliorando il modo in cui le persone vivono, lavorano e si divertono. Con slancio e un chiaro percorso da seguire, stiamo alzando le nostre previsioni per l'intero anno per l'EBITDA rettificato, l'utile per azione rettificato e il free cash flow, mentre ci avviamo verso la seconda metà dell'anno e ci avviamo verso la conclusione dell'acquisizione di Frontier".Verizon ha fornito le seguentiper l'intero anno: crescita dell'EBITDA rettificato dal 2,5% al 3,5%; crescita dell'utile per azione rettificato dall'1,0% al 3,0%; flusso di cassa operativo da 37,0 miliardi di dollari a 39,0 miliardi di dollari; free cash flow da 19,5 a 20,5 miliardi di dollari.