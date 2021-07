Cathay Pacific, Airbus A321neo entra nella flotta: volo inaugurale Hong Kong-Shanghai

(Teleborsa) -. Il nuovo, avanzato modello di aeromobile fara` il suo debutto con un volo inaugurale da Hong Kong a Shanghai (Pudong)e nelle settimane successive sara` operativo su ulteriori rotte, attraversando i cieli della Cina continentale.La compagnia aerea di Hong Kong conta quattro A321neo nella propria flotta e si appresta a riceverne altri due nella seconda metà del 2021, per poi disporne di 16 entro la fine del 2023.: 12 in Business Class e 190 in Economy Class.