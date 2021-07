Future USA positivi. Focus su trimestrali

Snap

Twitter

American Express

Honeywell International

Intel

(Teleborsa) - Dopo un'ulteriore seduta terminata in positivo, l'andamento dei future USA segnala che oggi il mercato americano. Gli investitori sono, con diversi colossi che hanno diffuso i dati prima dell'apertura del mercato. In particolare,sono in rialzo, mentresta perdendo terreno durante il pre-market.Il contratto sulè in positivo dello 0,54% a 34.896 punti, mentre quello sulloguadagna lo 0,45% a 4.379 punti. Il derivato sulregistra invece un rialzo dello 0,32% a 14.976 punti.Sul fronte macroeconomico, appena dopo l'apertura della Borsa è attesa la diffusione dell'. Gli investitori presteranno attenzione ai dati per vedere se giungeranno ulteriori segnali di rallentamento dopo quelli già visti negli indici ISM.