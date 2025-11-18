New York: calo per Honeywell International

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di apparecchiature industriali
, che presenta una flessione dell'1,81%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Honeywell International
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Honeywell International
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Honeywell International
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 190,8 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 194,1. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 189.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)