Milano 17:35
42.839 -2,12%
Nasdaq 22:00
24.503 -1,20%
Dow Jones 22:03
46.092 -1,07%
Londra 17:35
9.552 -1,27%
Francoforte 17:35
23.181 -1,74%

New York: calo per Honeywell International
(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di apparecchiature industriali, che presenta una flessione dell'1,81%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Honeywell International evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Honeywell International rispetto all'indice.


Lo status tecnico di Honeywell International mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 190,8 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 194,1. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 189.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
