Brilla Raytheon Technologies dopo la trimestrale positiva

Raytheon Technologies

(Teleborsa) - Protagonista, che mostra un'ottima performance, con un, e si attesta a 88,87. Il titolo della compagnia statunitense attiva nel settore aerospaziale e della difesa beneficia della trimestrale positiva: sono state, oltre che riviste al rialzo le stime per l'intero anno.Lesono aumentate del 13% a 15,88 miliardi di dollari nel trimestre al 30 giugno. L'rettificato è stato di 1,03 dollari, mentre gli analisti si aspettavano un profitto di 93 centesimi per azione. Raytheon ora prevede un utile per azione per l'intero anno compreso tra 3,85 e 4,00 dollari per azione, al di sopra della precedente previsione di 3,50-3,70 dollari.Operativamente le attese propendono per la continuazione del rialzo verso la resistenza stimata in area 89,39 e successiva a quota 90,9. Supporto a 87,88.