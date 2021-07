L'azzardo di Robinhood non paga a Wall Street

Robinhood

(Teleborsa) - Il debutto diè stato piuttosto deludente. La società statunitense che gestisce l'app per faresenza commissioni – balzata agli onori della cronaca per il fenomeno deie la vicenda- ha chiuso ieri la sua prima giornata in borsa facendo registrare una perdita superiore all'8%, con una quotazione pari a 34,82 dollari rispetto ai 38 dollari di partenza. Sono stati raccolti dagli investitori quasimentre a fine giornata ladi mercato di Robinhood è stata di circa 29 miliardi di dollari.La società aveva deciso di riservare aglidella propria app – popolata esclusivamente da investitori non professionali – il 35% delle azioni emesse. Una mossa inusuale se si considera che solitamente a investitori di questo tipo è riservata unacompresa al mssimo tra il 10% e il 20% delle azioni emesse. Prima dell'esordio in borsa Robinhood aveva ipotizzato di poter vendere le proprie azioni a un prezzo tra i 38 e i 42 dollari l’una, ma spesso, nel caso didicome Robinhood, le azioni finiscono per essere pagate più di quanto previsto dalla società emittente.A frenare lad'esordio dell'azienda vi sarebbero stati diversi: il prezzo di quotazione relativamente basso che segnalerebbe uno scarso interesse da parte deglio l'ampia fetta riservata agli investitori non professionali che rende il titolo maggiormente volatile.Un'ulteriore "zavorra" sulla peformance in borsa della società americana sarebbe rappresentata anche dairelativi alle ultime vicende "regolamentari" che l'hanno vista protagonista. A alla fine dello scorso anno Robinhood è stata infatti multata per 70 milioni di dollari dalla(SEC) per non aver comunicato con chiarezza ai propri utenti il metodo con cui ottiene la maggior parte dei propri ricavi. Il metodo si chiama– cioè farsi pagare da un intermediario per affidare a lui, piuttosto che a un altro, gli ordini dei propri clienti affinché li esegua – e al momento la pratica è ammessa negli Stati Uniti ma vietata in diversi altri mercati. La SEC ha già criticato questo metodo sostenendo che non assicura il miglior prezzo di vendita o di acquisto agli utenti che pagano una commissione "nascosta" nonostante l'azienda offra loro servizi gratuiti: se le autorità decidessero di vietare questo metodo ne risulterebbe intaccato l'80% dei ricavi di Robinhood.Un altro timore è legato, infine, alle sue prospettive di crescita. Per molti analisti infatti quello dei meme stock e delle aziende come Robinhood rappresenta solo un fenomeno transitorio e destinato a sgonfiarsi dopo la