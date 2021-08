DiaSorin ha avviato un programma di acquisto di azioni proprie

DiaSorin

(Teleborsa) -ha comunicato l'sulla base della delibera autorizzativa approvata dell'Assemblea degli Azionisti del 22 aprile 2021, al fine di adempiere agli obblighi derivanti dal programma di incentivazione azionaria rivolto a dirigenti chiave di DiaSorin e delle società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate, denominato "Piano di Stock Options 2021 - DIASORIN S.p.A.", approvati dall'Assemblea degli Azionisti in data 22 aprile 2021.Gli acquisti saranno effettuati secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla predetta delibera assembleare, per un quantitativo massimo di 300.000 azioni ordinarie della Società, pari allo 0,536% del capitale sociale, corrispondente ad un controvalore massimo attualmente stimato in 53.095.500,00 euro, entro il termine di 18 mesi dalla data della anzidetta delibera assembleare, e quindi entro il 22 ottobre 2022.Al 30 luglio, la Società detiene complessivamente 1.199.823 azioni proprie in portafoglio, pari al 2,145% del capitale sociale.Intanto, sul listino milanese,amplia il margine di guadagno rispetto ai valori della vigilia, e si attesta a 171,9 euro.