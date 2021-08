ENPAIA, Fondazione finanzia borsa di studio per Università Campus Bio-Medico

(Teleborsa) - Lafinanzierà una borsa di studio, comprensiva della copertura delle spese di alloggio e vitto, da destinare ad un frequentante del, per gli anni accademici 2021-2023. L'iniziativa – fa sapere Enpaia in una nota – rientra nell'ambito dell'Accordo Quadro tra l'Università Campus Bio-Medico di Roma e la Fondazione Enpaia siglato il 28 ottobre 2020."L'importo complessivo sarà destinato a uno studente meritevole per l'intero biennio del corso di laurea – ha spiegato il–. Siamo lieti di poter contribuire con questa borsa di studio a migliorare l'attività formativa con un programma didattico innovativo ed in linea con gli attuali scenari ed esigenze di un settore che, come quello alimentare e dell'agricoltura, sta sempre più assumendo un ruolo di primo piano"."Ringraziamo la Fondazione Enpaia per il supporto concreto dato agli studenti fuori sede del nostro Ateneo – ha commentato il–. Tale intervento è il segnale del nostro desiderio di poter formare studenti meritevoli qualsiasi sia la loro estrazione socio-economica e si inquadra in una più ampia progettualità che ha portato l'Università Campus Bio-Medico di Roma a destinare risorse sempre più significative per borse di studio per studenti meritevoli. L'Università, al fine di premiare il merito, ha infatti da due anni avviato un programma di crescenti investimenti nel Diritto allo Studio che ha portato per l'anno accademico 2021-2022 a stanziare la somma di 1,3 milioni di euro per i vari contributi a sostegno degli studenti".