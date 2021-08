Webuild, completata l'acquisizione del 100% di Seli Overseas

Webuild

(Teleborsa) -ha, società specializzata nel tunnelling e rilevata nell'ambito del concordato Grandi Lavori Fincosit. L'operazione consente a Webuild di "consolidare competenze tecniche altamente specializzate nel comparto degli scavi meccanizzati di gallerie per le opere in sotterraneo", spiega la società.L'acquisizione di Seli Overseas nasce da una offerta promossa da Webuild nel 2018 e si conclude con l'aggiudicazione definitiva nell'ambito della procedura competitiva avviata ad aprile 2021 dal liquidatore giudiziale delSeli Overseas hain Italia e all'estero, tra cui il Terzo Valico dei Giovi, l'alta velocita tra Milano e Genova, attualmente in corso, e la metropolitana di Copenaghen, Cityringen.