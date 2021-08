Lufthansa, la quota dello Stato tedesco passerà dal 20% al 15%

Lufthansa

(Teleborsa) - Lovenderà un quarto della sua quota del capitale di- la principale compagnia aerea del Paese -nelle prossime settimane. Lo ha comunicato l'Agenzia delle finanze, sottolineando che il Fondo di stabilizzazione economica (WSF) - istituito per contenere i danni economici causati dalla pandemia - "ridurrà la propria partecipazione nell'arco di diverse settimane a seconda delle condizioni di mercato, a partire da oggi".Nel 2020, Lufthansa ha beneficiato di undal Fondo di stabilizzazione economica. Di questi, 300 milioni sono serviti per l'acquisizione - da parte della Germania - del 20% del capitale. "Nell'ambito delle misure di stabilizzazione esistenti, il WSF continuerà a sostenere Lufthansa in conformità con la sua posizione di principale azionista", si legge nella nota odierna dell'Agenzia delle finanze. Il WSF aveva già annunciato che avrebbeSeduta drammatica per, che si posiziona a 8,901 con una. Atteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto vista a 8,792 e successiva a 8,684. Resistenza a 9,26.