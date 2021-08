Eventi e scadenze del 20 agosto 2021

Foot Locker

(Teleborsa) -Italia - Chiusura mercato after hours della Borsa di MilanoRating sovrano - Danimarca - Fitch pubblica la revisione del merito di creditoMeeting di Rimini - La 42esima edizione del Meeting di Rimini si terrà di nuovo in presenza presso la Fiera di Rimini con il titolo "Il coraggio di dire io". All'apertura della manifestazione, il 20 agosto, parteciperà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Tra i relatori premi Nobel, istituzioni, giornalisti ed espertiRating sovrano - Svizzera - S&P Global pubblica la revisione del merito di credito8.00 - Economia - Gran Bretagna - Bilancio mensile finanza pubblica della Gran BretagnaScadenze tecniche - Scadenza Futures su Azioni e Opzioni- Risultati di periodoIVA versamento - trimestrale - versamento dell’imposta se dovuta.Split payment - Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di "scissione dei pagamenti"IVA liquidazione trimestrale - Liquidazione IVA del II trimestre.IVA versamento - mensile - Versamento dell’imposta se dovuta.CASAGIT - denuncia - Presentazione alla casagit della denuncia contributiva relativa al mese precedente.IRPEF – addizionali regionali e comunali - Versamento delle addizionali regionali e comunali relative al mese precedente.Enasarco - Termine per il versamento dei contributi relativi alle provvigioni liquidate agli agenti e rappresentanti da parte del mandante relativi al II trimestre 2021.CASAGIT - versamento - Versamento dei contributi dei giornalisti relativi al mese precedente.INPS - versamento - Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente.INPS – Gestione separata - Versamento alla Gestione Separata dei contributi corrisposti su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi.INPGI - denuncia - Presentazione all'Inpgi della denuncia contributiva relativa al mese precedente.INPGI - versamento - Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei giornalisti relativi al mese precedente.IRPEF ritenute alla fonte su redditi lavoro dipendente e assimilati - Versamento delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su provvigioni e di lavoro autonomo a professionisti.IVA liquidazione mensile - Liquidazione IVA del mese precedente.Inail - Versamento della III rata del premio INAIL relativo al 2021.INPS – Gestione separata - Versamento delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su provvigioni e di lavoro autonomo a professionisti.