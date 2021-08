Dollaro ritraccia. Focus su Jackson Hole

(Teleborsa) - Il focus degli investitori questa settimana è tutta concentrata sul, che dovrebbe segnare il cambio di direzione della politica economica americana ed a cui interverranno in modo virtuale i banchieri centrali di tutto il mondo.Gli addetti ai lavori attendono indicazioni sui tempi di avvio del previsto " tapering ", l'uscita dal programma di acquisto di asset, da parte della Federal Reserve. Tuttavia secondo gli esperti indicazioni più utili e concrete arriveranno con la riunione della Fed in calendario il 22-23 settembre.Nel frattempo sul mercato Forex, il dollaro tradizionale bene-rifugio nei periodi tensione si sgonfia un po' e guarda oltre a Jackson Hole, anche ai dati sulle vendite di case nuove americane negli Stati Uniti che resta comunque un segnale importante sulla salute del portafoglio delle famiglie. In arrivo giovedì i dati sul PIL. Il cross eur/usd scambia a 1,17 dollari.