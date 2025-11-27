Fed in focus, dollaro verso la peggior settimana in 4 mesi

(Teleborsa) - Il dollaro statunitense si avvia verso la peggior settimana degli ultimi quattro mesi, penalizzato dalle attese di ulteriori mosse accomodanti da parte dellae dalle pressioni politiche per un taglio dei tassi di interesse. La chiusura, oggi, dei mercati americani per il Thanksgiving ha reso i movimenti più volatili, mentre lo yen ha guadagnato terreno grazie al tono più aggressivo dellaL’indice del dollaro, sceso dello 0,54% su base settimanale, ha perso slancio dopo i massimi di sei mesi e gli esperti di UBS invitano gli investitori a rivedere l’allocazione valutaria, privilegiando euro e dollaro australiano.Sul fronte europeo,ha ceduto a 1,1581 dollari, condizionato dalle incertezze sui negoziati di pace in, mentre il franco svizzero resta sostenuto dal suo ruolo di valuta rifugio.In controtendenza le: il dollaro neozelandese ha toccato i massimi di tre settimane dopo segnali di fine ciclo di tagli da parte della, mentre quello australiano ha beneficiato di dati sull’inflazione e rendimenti obbligazionari ai vertici del G10.Lo, infine, è rimasto stabile a 7,08 per dollaro grazie agli interventi della banca centrale cinese.