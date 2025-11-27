Fed in focus, dollaro verso la peggior settimana in 4 mesi

(Teleborsa) - Il dollaro statunitense si avvia verso la peggior settimana degli ultimi quattro mesi, penalizzato dalle attese di ulteriori mosse accomodanti da parte della Federal Reserve
e dalle pressioni politiche per un taglio dei tassi di interesse. La chiusura, oggi, dei mercati americani per il Thanksgiving ha reso i movimenti più volatili, mentre lo yen ha guadagnato terreno grazie al tono più aggressivo della Bank of Japan
.
L’indice del dollaro, sceso dello 0,54% su base settimanale, ha perso slancio dopo i massimi di sei mesi e gli esperti di UBS invitano gli investitori a rivedere l’allocazione valutaria, privilegiando euro e dollaro australiano.
Sul fronte europeo, l’euro
ha ceduto a 1,1581 dollari, condizionato dalle incertezze sui negoziati di pace in Ucraina
, mentre il franco svizzero resta sostenuto dal suo ruolo di valuta rifugio.
In controtendenza le divise oceaniche
: il dollaro neozelandese ha toccato i massimi di tre settimane dopo segnali di fine ciclo di tagli da parte della Reserve Bank of New Zealand
, mentre quello australiano ha beneficiato di dati sull’inflazione e rendimenti obbligazionari ai vertici del G10.
Lo yuan
, infine, è rimasto stabile a 7,08 per dollaro grazie agli interventi della banca centrale cinese.(Foto: V. Yakobchuk - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))