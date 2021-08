Germania, nuovo sciopero di 5 giorni dei macchinisti della Deutsche Bahn

(Teleborsa) - Per la terza volta in poche settimane ihanno annunciato un nuovo sciopero. Questa volta la protesta dureràa partire da giovedì 2 settembre fino a martedì 5. La decisione è stata resa nota dal leader del sindacato, l'Unione tedesca dei Macchinisti,dopo che il fallimento delle trattative salariali con Deutsche Bahn. "Non vediamo alcun modo per evitare la mobilitazione sindacale se la trattativa non mostra alcun segno di avanzamento", ha spiegato Weselsky nel corso di una conferenza stampa. Laha offerto ai macchinisti un adeguamento salariale ma non c'è stato alcun accordo sui tempi entro i quali l'aumento sarebbe stato scaglionato.I macchinisti chiedono infatti undel 3,2%, oltre a un bonus "coronavirus" di 600 euro e migliori condizioni di lavoro. La compagnia ferroviaria tedesca ha sì accettato l'incremento delle retribuzioni ma pagate in due rate, nel 2022 e nel 2023, e ha chiesto una maggiore durata delfino a giugno 2024. Ha accettato anche di pagare un", ma non ha fornito una cifra precisa.L'ultimo grande scontro tra macchinisti e Deutsche Bahn risale ai mesi a cavallo tra 2014 e il 2015. Allora, per circail sindacato Gdl organizzòdi più giorni ciascuno, per chiedere una riforma delle. A maggio 2015 uno stop di sei giorni fu il più lungo nella storia dell'azienda.