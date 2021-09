Conti pubblici, MEF: ad agosto avanzo di 9,1 miliardi grazie a PNRR

(Teleborsa) - Il saldo del settore statale si è chiuso ad agosto con un avanzo di, in miglioramento di circa 13 miliardi rispetto al risultato del corrispondente mese dello scorso anno (-3.884 milioni).Lo rende noto il Ministero dell'economia e delle Finanze spiegando che "nel confronto con il corrispondente mese del 2020, il miglioramento del saldo è dovuto principalmente all'incasso del 13% dei contributi a fondo perduto versati dalla UE e previsti dal Recovery Fund e ai maggiori versamenti ai Fondi di rotazione per le politiche comunitarie"."L'effetto positivo - prosegue il Mef - è parzialmente attenuato dalla maggiore spesa delle Amministrazioni Centrali su cui ha pesato il rimborso ai contribuenti relativo alel primo semestre 2021 e dai maggiori prelievi degli Enti previdenziali".I primi otto mesi dell'anno in corso si sono invece chiusi con un fabbisogno pari a circain miglioramento di circa 36,2 miliardi rispetto a quello registrato nello stesso periodo del 2020 (106,31 miliardi).presenta un aumento di circa